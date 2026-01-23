Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 16.a giornata: Venezia-Sampdoria (sabato ore 11.30, campo sportivo “Taliercio” di Mestre, Venezia)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 16.a giornata: Sampdoria-Bologna (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Allenamento congiunto: U16-U15 (sabato ore 10.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Allenamento congiunto: U16-U15 (sabato ore 10.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 15.a giornata: Sampdoria-Torres (sabato ore 12.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Allenamento congiunto: Atheltic Club-Sampdoria (sabato ore 11.00, campo sportivo “Sanguineti” di Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Allenamento congiunto: Lavagnese U13-Sampdoria (domenica ore 9.00 campo sportivo “Riboli” di Lavagna, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Allenamento congiunto: Superba U12-Sampdoria (sabato ore 9.00, campo sportivo “Ceravolo” di Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Allenamento congiunto: Academy Begato U11-Sampdoria (sabato ore 14.30, campo sportivo “Cige” di Genova)
Allenamento congiunto: Athletic Club U11-Sampdoria (domenica ore 10.30, campo sportivo “Viale Gambaro” di Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Allenamento congiunto: Campomorone U10-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Begato 9” di Genova)
Allenamento congiunto: Ligorna U10-Sampdoria (domenica ore 9.30, campo sportivo “Ligorna” di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Allenamento congiunto: Athletic Club U9-Sampdoria (domenica ore 10.00, campo sportivo “G. Mora – Via Prasca” di Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 10.a giornata: Superba-Sampdoria (domenica ore 14.00, campo sportivo “Ceravolo” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Riposo
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Torneo “U12 Femminile FIGC”: Rivasamba-Sampdoria-Virtus Entella (sabato, campo sportivo “Andersen” di Sestri Levante, Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Riposo