U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

News

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 16.a giornata: Venezia-Sampdoria (sabato ore 11.30, campo sportivo “Taliercio” di Mestre, Venezia)

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 16.a giornata: Sampdoria-Bologna (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)

U16 (all. Salvatore Amirante)
Allenamento congiunto: U16-U15 (sabato ore 10.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)

U15 (all. Nicolò Buono)
Allenamento congiunto: U16-U15 (sabato ore 10.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)

U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 15.a giornata: Sampdoria-Torres (sabato ore 12.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)

U13 (all. Luca Laudisi)
Allenamento congiunto: Atheltic Club-Sampdoria (sabato ore 11.00, campo sportivo “Sanguineti” di Genova)

U12 (all. Jolen Branko)
Allenamento congiunto: Lavagnese U13-Sampdoria (domenica ore 9.00 campo sportivo “Riboli” di Lavagna, Genova)

U11 (all. Gabriele Armani)
Allenamento congiunto: Superba U12-Sampdoria (sabato ore 9.00, campo sportivo “Ceravolo” di Genova)

U10 (all. Luca Occhipinti)
Allenamento congiunto: Academy Begato U11-Sampdoria (sabato ore 14.30, campo sportivo “Cige” di Genova)
Allenamento congiunto: Athletic Club U11-Sampdoria (domenica ore 10.30, campo sportivo “Viale Gambaro” di Genova)

U9 (all. Francesco Crisanti)
Allenamento congiunto: Campomorone U10-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Begato 9” di Genova)
Allenamento congiunto: Ligorna U10-Sampdoria (domenica ore 9.30, campo sportivo “Ligorna” di Genova)

U8 (all. Giulio Attardi)
Allenamento congiunto: Athletic Club U9-Sampdoria (domenica ore 10.00, campo sportivo “G. Mora – Via Prasca” di Genova)

U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 10.a giornata: Superba-Sampdoria (domenica ore 14.00, campo sportivo “Ceravolo” di Genova)

U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Riposo

U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Torneo “U12 Femminile FIGC”: Rivasamba-Sampdoria-Virtus Entella (sabato, campo sportivo “Andersen” di Sestri Levante, Genova)

U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Riposo

altre news

Rimonta in trasferta per la Samp Primavera, poker al Venezia

Rimonta in trasferta per la Samp Primavera, poker al Venezia

24 Gennaio 2026 Academy
Italia Under 16: De Sario e Greco convocati per il “Torneo dei Gironi”

Italia Under 16: De Sario e Greco convocati per il “Torneo dei Gironi”

23 Gennaio 2026 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

19 Gennaio 2026 Academy