Italia Under 16: De Sario e Greco convocati per il “Torneo dei Gironi”

Per tre giorni, da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, 60 giovani calciatori classe 2010 riempiranno il Centro Tecnico Federale di Coverciano per il consueto “Torneo dei Gironi”, la manifestazione che si propone di far scendere in campo i migliori giovani talenti d’Italia. Tra loro anche i blucerchiati Samuele De Sario e Valerio Greco, convocati da Manuel Pasqual, commissario tecnico dell’Italia Under 16.

