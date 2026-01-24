U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Rimonta in trasferta per la Samp Primavera, poker al Venezia

La Sampdoria Primavera torna alla vittoria. Al “Taliercio” di Mestre, i blucerchiati vanno sotto al 23′ in seguito alla rete realizzata dall’arancioneroverde Dragan ma il gol subito non ci abbatte e, già prima dell’intervallo, troviamo il meritato pari al 44′ con Amarandei. Nella ripresa mettiamo la freccia e 6′ è Ferrara a siglare il gol del sorpasso, prima che Papasergio all’8′ e il neoentrato Fruscione al 44′ mettano in ghiaccio i tre punti e fissando il punteggio sul definitivo 4-1.

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

23 Gennaio 2026 Academy
Italia Under 16: De Sario e Greco a Coverciano per il “Torneo dei Gironi”

23 Gennaio 2026 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

19 Gennaio 2026 Academy