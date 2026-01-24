Rimonta in trasferta per la Samp Primavera, poker al Venezia

La Sampdoria Primavera torna alla vittoria. Al “Taliercio” di Mestre, i blucerchiati vanno sotto al 23′ in seguito alla rete realizzata dall’arancioneroverde Dragan ma il gol subito non ci abbatte e, già prima dell’intervallo, troviamo il meritato pari al 44′ con Amarandei. Nella ripresa mettiamo la freccia e 6′ è Ferrara a siglare il gol del sorpasso, prima che Papasergio all’8′ e il neoentrato Fruscione al 44′ mettano in ghiaccio i tre punti e fissando il punteggio sul definitivo 4-1.