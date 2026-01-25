U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 16.a giornata: Venezia-Sampdoria 1-4

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 16.a giornata: Sampdoria-Bologna 3-1

U16 (all. Salvatore Amirante)
Allenamento congiunto: U16-U15

U15 (all. Nicolò Buono)
Allenamento congiunto: U16-U15

Rimonta in trasferta per la Samp Primavera, poker al Venezia

24 Gennaio 2026 Academy

24 Gennaio 2026 Academy
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

23 Gennaio 2026 Academy

23 Gennaio 2026 Academy
Italia Under 16: De Sario e Greco convocati per il "Torneo dei Gironi"

23 Gennaio 2026 Academy

23 Gennaio 2026 Academy