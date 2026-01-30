Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Cittadella (sabato ore 11.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Virtus Entella (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 16.a giornata: Pisa-Sampdoria (domenica ore 14.00, campo sportivo “Pagni” di Peccioli, Pisa)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 16.a giornata: Pisa-Sampdoria (domenica ore 12.00, campo sportivo “Pagni” di Peccioli, Pisa)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Riposo
U13 (all. Luca Laudisi)
Allenamento congiunto: ArenzanoU14-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Gambino” di Arenzano, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Allenamento congiunto: Superba U13-Sampdoria (sabato ore 9.00 campo sportivo “Ceravolo” di Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Allenamento congiunto: Polis U12-Sampdoria (sabato ore 12.30, campo sportivo “Carlini” di Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Torneo “Little Club James Cup” (sabato, campo sportivo “Boero” di Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Torneo “Little Club James Cup” (sabato, campo sportivo “Boero” di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Allenamento congiunto: Polis U9-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Polis” di Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 11.a giornata: Sampdoria-Voltrese (domenica ore 9.00, campo sportivo “Boero” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Triangolare amichevole: Cogoleto-Sampdoria-Campomorone (domenica ore 10.00, campo sportivo “Casarino” di Cogoleto, Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 11.a giornata: Superba-Sampdoria (domenica ore 17.00, campo sportivo “Ceravolo” di Genova)>
Amichevole: Villaggio-Sampdoria (sabato ore 11.00, campo sportivo “Comunale” di San Salvatore di Cogorno, Genova)
Amichevole: Sampdoria-Sestrese (domenica ore 13.00, campo sportivo “Boero” di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Amichevole: Villaggio-Sampdoria (sabato ore 11.00, campo sportivo “Comunale” di San Salvatore di Cogorno, Genova)