Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 31 e domenica 1° febbraio 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Cittadella 2-2

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Virtus Entella 1-3

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 16.a giornata: Pisa-Sampdoria 1-1

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 16.a giornata: Pisa-Sampdoria 5-1

Gol ed emozioni a Bogliasco: pari tra Samp Primavera e Cittadella

31 Gennaio 2026 Academy
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

30 Gennaio 2026 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

25 Gennaio 2026 Academy