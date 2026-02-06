Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 7 febbraio e domenica 8 febbraio 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 18.a giornata: Südtirol-Sampdoria (sabato ore 11.30, campo sportivo “Maso Ronco” di Appiano, Bolzano)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 18.a giornata: Reggiana-Sampdoria (domenica ore 15.00, campo sportivo “Merli” di Reggio Emilia)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Reggiana (domenica ore 12.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Reggiana (domenica ore 12.30, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 16.a giornata: Pisa-Sampdoria (domenica ore 12.00, campo sportivo “Corsi” di Calcinaia, Pisa)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 14.a giornata: Pisa-Sampdoria (domenica ore 11.30, campo sportivo “CUS” di Pisa)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 9.a giornata: Sampdoria-Olimpic U13 (sabato ore 10.00 campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 10.a giornata: Olimpic U12-Sampdoria (sabato ore 10.00 campo sportivo “Branega” di Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 10.agiornata: Sampdoria-Praese U11 (domenica ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 11.a giornata: Sampdoria-Rapallo U10 (domenica ore 11.30, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 10.agiornata: Sampdoria-Busalla U9 (domenica ore 11.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 12.a giornata: Don Bosco-Sampdoria (sabato ore 14.00, campo sportivo “Ferrando” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Riposo
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 12.a giornata: Sampdoria-Genova Calcio (sabato ore 11.30, campo sportivo “Boero” di Genova)
Campionato, 11.a giornata: Sampdoria-Baiardo (sabato ore 10.00, campo sportivo “Boero” di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Campionato, 8.a giornata: Sampdoria-Ligorna (domenica ore 10.00, campo sportivo “Boero” di Genova)