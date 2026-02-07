Colpo esterno della Samp Primavera, Südtirol battuto

U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Colpo esterno della Sampdoria di Pedone che al “Maso Ronco” di Appiano (Bolzano) supera per 2-0 il Südtirol nella sfida valida per la 18.a giornata del Primavera 2. Dopo un avvio in sostanziale equilibrio, al 28′ è Lelli a rompere gli equilibri portandoci in vantaggio. Nella seconda parte di gara, la formazione di Cherubin prova a reagire ma la rete di Mezzotero al 19′, ci porta sul definitivo 2-0. Quarto risultato utile consecutivo dunque e classifica che ci vede salire al nono posto, a quota 22 punti.

