U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

News

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 18.a giornata: Südtirol-Sampdoria 1-2

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 18.a giornata: Reggiana-Sampdoria 3-3

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Reggiana 1-3

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Reggiana 2-5

altre news

Colpo esterno della Samp Primavera, Südtirol battuto

Colpo esterno della Samp Primavera, Südtirol battuto

7 Febbraio 2026 Academy
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

6 Febbraio 2026 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

1 Febbraio 2026 Academy