Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 14 febbraio e domenica 15 febbraio 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 19.a giornata: Renate-Sampdoria (sabato ore 14.30, stadio “Riboldi” di Renate, Monza Brianza)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 19.a giornata: Sampdoria-Sassuolo (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 18.a giornata: Carrarese-Sampdoria (domenica ore 14.30, campo sportivo “Traversa” di Carrara, Massa Carrara)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 18.a giornata: Carrarese-Sampdoria (domenica ore 12.00, campo sportivo “Traversa” di Carrara, Massa Carrara)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Livorno (sabato ore 14.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 15.a giornata: Sampdoria-Livorno (sabato ore 14.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 10.a giornata: Città di Cogoleto U13-Sampdoria (domenica ore 12.30 campo sportivo “Casarino” di Cogoleto, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 11.a giornata: Sampdoria-Polis U12 (sabato ore 10.00 campo sportivo “Polis” di Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 11.agiornata: Campomorone U11-Sampdoria (domenica ore 11.15, campo sportivo “Begato 9” di Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 12.a giornata: Polis U10-Sampdoria (sabato ore 13.00, campo sportivo “Polis” di Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Allenamento congiunto: Sampdoria-San Lorenzo (sabato ore 10.00, campo sportivo “Valleverde” di Recco, Genova)
Campionato, 11.agiornata: Sant’Eusebio U9-Sampdoria (domenica ore 10.00, campo sportivo “Sant’Eusebio Stadium” di Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 13.a giornata: Juventus-Sampdoria (domenica ore 14.30, campo sportivo “JVC” di Vinovo, Torino)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 12.a giornata: Sampdoria-Venaria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 13.a giornata: Sampdoria-Genova Calcio (venerdì ore 15.30, campo sportivo “Boero” di Genova)
Campionato, 14.a giornata: Sampdoria-Arci Merlino 8 Marzo (sabato ore 11.15, campo sportivo “Boero” di Genova)
Campionato, 12.a giornata: Praese-Sampdoria (sabato ore 10.45, campo sportivo “Baciccia Ferrando” di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Campionato, 9.a giornata: Arenzano-Sampdoria (sabato ore 15.00, campo sportivo “Gambino” di Arenzano, Genova)