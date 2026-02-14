U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sampdoria Primavera superata 2-0 al “Riboldi” dal Renate

Battuta d’arresto per la Sampdoria di Pedone, sconfitta 2-0 al “Riboldi” dal Renate, padrone di casa, nella gara valida per la 19.a giornata del Primavera 2. Padroni di casa subito avanti al 9′ con De Leo. Nonostante la superirorità numerica dal 10′ della ripresa, in seguito all’espulsione di Viganò, i blucerchiati non riscono a trovare la via del pari e nel recupero (49′) i brianzoli chiudono la contesa con La Ruffa che dal dischetto firma il raddoppio per la formazione allenata da Boscolo.

