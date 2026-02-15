U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 19.a giornata: Renate-Sampdoria 2-0

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 19.a giornata: Sampdoria-Sassuolo 2-1

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 18.a giornata: Carrarese-Sampdoria 1-2

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 18.a giornata: Carrarese-Sampdoria 2-5

 

