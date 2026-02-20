Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 21 febbraio e domenica 22 febbraio 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 20.a giornata: Sampdoria-Albinoleffe (sabato ore 14.30, stadio “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 (all. Felice Tufano)
Riposo
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 19.a giornata: Sampdoria-Parma (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 19.a giornata: Sampdoria-Parma (domenica ore 12.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 18.a giornata: Sampdoria-Empoli (sabato ore 13.30, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Empoli (sabato ore 15.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 11.a giornata: Athletic Club Albaro U13-Sampdoria (sabato ore 10.15 campo sportivo “Sanguineti” di Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Amichevole: Juventus-Sampdoria (domenica ore 12.00, campo sportivo “JTC” di Vinovo, Torino)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 12.agiornata: Sampdoria-San Bernardino Solferino U11 (domenica ore 10.00, campo sportivo “Negrotto B” di Serra Riccò, Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Amichevole: Juventus-Sampdoria (domenica ore 12.00, campo sportivo “JTC” di Vinovo, Torino)
U8 (all. Giulio Attardi)
Amichevole: Juventus-Sampdoria (domenica ore 12.00, campo sportivo “JTC” di Vinovo, Torino)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 14.a giornata: Sampdoria-Moncalieri (sabato ore 13.00, campo sportivo “Boero” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 13.a giornata: Sampdoria-Como (domenica ore 12.45, campo sportivo “Boero” di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 13.a giornata: Sampdoria 2013-Genova Calcio (venerdì ore 15.30, campo sportivo “Boero a 9” di Genova)
Campionato, 14.a giornata: Baiardo-Sampdoria 2013 (domenica ore 14.30, campo sportivo “Strinati” di Genova)
Campionato, 14.a giornata: Sampdoria 2014-Molassana (sabato ore 11.00, campo sportivo “Boero a 9” di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Campionato, 10.a giornata: Sampdoria-Rivasamba (sabato ore 15.00, campo sportivo “Boero a 9” di Genova)