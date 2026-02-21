Primavera 2: la Samp supera l’Albinoleffe e torna a sorridere

La Sampdoria di Pedone riparte con una vittoria, lasciandoci alle spalle lo scivolone in casa del Renate. Sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco, i blucerchiati superano per 2-1 l’Albinoleffe grazie alle reti realizzate al 27′ del primo tempo da Casalino e al 23′ della ripresa da Valente. Di Rinaldi al minuto 42 del secondo tempo il gol della bandiera ospite. Tre punti importanti per la classifica, che vede ora il Doria sorpassare proprio la formazione lombarda, raggiungere quota 25 e dare un’iniezione di fiducia e maggior consapevolezza nei propri mezzi alla squadra.