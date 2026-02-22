U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 20.a giornata: Sampdoria-Albinoleffe 2-1

U17 (all. Felice Tufano)
Riposo

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 19.a giornata: Sampdoria-Parma 1-1

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 19.a giornata: Sampdoria-Parma 0-3

