Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria venerdì 27, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 21.a giornata: Union Brescia-Sampdoria (sabato ore 14.00, centro sportivo “Rigamonti” di Buffalora, Brescia)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 20.a giornata: Genoa-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Begato 9” di Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 20.a giornata: Sampdoria-Cesena (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 20.a giornata: Sampdoria-Cesena (domenica ore 15.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 19.a giornata: Spezia-Sampdoria (domenica ore 11.00, centro sportivo “Ferdeghini” della Spezia)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 18.a giornata: Spezia-Sampdoria (domenica ore 11.30, centro sportivo “Ferdeghini” della Spezia)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 12.a giornata: Sampdoria-Arenzano U13 (sabato ore 15.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 12.a giornata: Sampdoria-Sestrese U12 (venerdì ore 17.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
Campionato, 13.a giornata: Superba U12-Sampdoria (sabato ore 11.30, campo sportivo “Ceravolo” di Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 13.a giornata: Baiardo U11-Sampdoria (sabato ore 11.30, campo sportivo “Strinati” di Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 12.a giornata: Serra Riccò U10-Sampdoria (sabato ore 17.00, campo sportivo “Negrotto B” di Serra Riccò, Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 12.a giornata: Genova Polisoccer U9-Sampdoria (sabato ore 15.00, stadio “Carlini” di Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 15.a giornata: Sampdoria-Sedriano (domenica ore 14.30, campo sportivo “Sant’Eusebio” di Genova)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 14.a giornata: Juventus-Sampdoria (sabato ore 16.00, campo sportivo “Garino” di Vinovo, Torino)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 14.a giornata: Sampdoria 2013-Spezia (sabato ore 11.30, campo sportivo “Boero a 9” di Genova)
Campionato, 13.a giornata: Entella-Sampdoria 2012 (sabato ore 11.00, campo sportivo “Celeri B” di Chiavari, Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Campionato, 11.a giornata: Polis Genova-Sampdoria (sabato ore 13.15, campo sportivo “Polis B” di Genova)