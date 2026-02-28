U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Colpo esterno della Samp Primavera, Union Brescia battuto

Colpo esterno della Sampdoria che supera per 2-0 a domicilio l’Union Brescia nella sfida valida per la 21.a giornata del Primavera 2. Blucerchiati in vantaggio al 25′ con Mezzotero, quindi al 37′ è Badarau a firmare la rete del raddoppio che di fatto chiude la contesa e permette alla formazione allenata da Pedone di ottenere i tre punti e salire a quota 28 punti in classifica.

