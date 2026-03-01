U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

News

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026.

Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 21.a giornata: Union Brescia-Sampdoria 0-2

U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 20.a giornata: Genoa-Sampdoria 4-0

U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 20.a giornata: Sampdoria-Cesena 0-4

U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 20.a giornata: Sampdoria-Cesena 1-3

altre news

Colpo esterno della Samp Primavera, Union Brescia battuto

Colpo esterno della Samp Primavera, Union Brescia battuto

28 Febbraio 2026 Academy
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato

27 Febbraio 2026 Academy
Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

Academy: i risultati delle leve nazionali blucerchiate

22 Febbraio 2026 Academy