Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria venerdì 27, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Campionato, 22.a giornata: Sampdoria-Vicenza (sabato ore 11.30, centro sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 21.a giornata: Sampdoria-Parma (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 21.a giornata: Genoa-Sampdoria (sabato ore 12.30, campo sportivo “Begato 9” di Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 21.a giornata: Genoa-Sampdoria (sabato ore 10.30, campo sportivo “Begato 9” di Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 20.a giornata: Sampdoria-Città di Pontedera (domenica ore 12.30, centro sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 19.a giornata: Sampdoria-Città di Pontedera (domenica ore 10.30, centro sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 13.a giornata: Molassana U13-Sampdoria (domenica ore 10.30, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Campionato, 13.a giornata: Sampdoria-Sestrese U12 (venerdì ore 17.00, campo sportivo “Negrotto” di Serra Riccò, Genova)
U10 (all. Luca Occhipinti)
Campionato, 14.a giornata: Sampdoria-Bogliasco U11 (domenica ore 10.00, campo sportivo “Negrotto B” di Serra Riccò, Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Campionato, 13.a giornata: Sampdoria-San Teodoro Ketzmaja U10 (domenica ore 11.15, campo sportivo “Negrotto B” di Serra Riccò, Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 13.a giornata: Sampdoria-Praese U9 (domenica ore 11.00, campo sportivo “Negrotto C” di Serra Riccò, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Riposo
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 16.a giornata: Sampdoria-Sedriano (sabato ore 14.00, campo sportivo “Boero” di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 15.a giornata: Ceriale-Sampdoria 2013 (sabato ore 11.30, campo sportivo “Merlo” di Ceriale, Savona)
Campionato, 14.a giornata: Sampdoria 2012-Genova Calcio (sabato ore 13.15, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Campionato, 12.a giornata: Sampdoria-Genoa (sabato ore 14.30, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)