Passo falso della Samp Primavera, il Vicenza passa a Bogliasco

Passo falso della Sampdoria, sconfitta (1-3) dal Vicenza sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco nel match valido per la 22.a giornata del Primavera 2. Biancorossi avanti al 16′ con Picardi ma bastano due giri di lancette e al 18′ Amarandei pareggia i conti per i blucerchiati. Al 31′ però sono ancora gli ospiti a portarsi in avanti con Poier. Nel secondo tempo, non bastano gli sforzi del Doria per provare ad acciuffare il pari: l’undici allenato da Belardinelli regge l’urto e al 34′ mette in ghiaccio la contesa con il terzo gol firmato da Romio e conquista i tre punti in palio.