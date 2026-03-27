Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato
Il programma delle gare che vedranno impegnate le formazioni giovanili della Sampdoria venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 marzo 2026.
Primavera (all. Francesco Pedone)
Riposo
U17 (all. Felice Tufano)
Campionato, 22.a giornata: Spezia-Sampdoria (sabato ore 15.00, centro sportivo “Ferdeghini” della Spezia)
U16 (all. Salvatore Amirante)
Campionato, 24.a giornata: Sampdoria-Sassuolo (domenica ore 15.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U15 (all. Nicolò Buono)
Campionato, 23.a giornata: Sampdoria-Sassuolo (domenica ore 15.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U14 (all. Alessio Ambrosi)
Campionato, 23.a giornata: Sampdoria-Virtus Entella (sabato ore 12.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U13 (all. Luca Laudisi)
Campionato, 22.a giornata: Sampdoria-Virtus Entella (sabato ore 12.00, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
U12 (all. Jolen Branko)
Campionato, 14.a giornata: Sampdoria-Serra Riccò U13 (domenica ore 9.00, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
U11 (all. Gabriele Armani)
Riposo
U10 (all. Luca Occhipinti)
Amichevole: Sampdoria-Alessandria (sabato ore 9.30, campo sportivo “Garrone” di Bogliasco, Genova)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria-Academy Begato U11 (domenica ore 10.00, campo sportivo “Negrotto” B di Serra Riccò, Genova)
U9 (all. Francesco Crisanti)
Amichevole: Sampdoria-Alessandria (sabato ore 9.30, campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, Genova)
Campionato, 16.a giornata: Sampdoria-Campomorone U10 (domenica ore 11.15, campo sportivo “Negrotto” B di Serra Riccò, Genova)
U8 (all. Giulio Attardi)
Campionato, 16.a giornata: Sampdoria-Academy Begato U9 (domenica ore 11.10, campo sportivo “Negrotto” C di Serra Riccò, Genova)
U17 Femminile (all. Fabio Barabino)
Campionato, 18.a giornata: Moncalieri Women-Sampdoria (domenica ore 11.00, campo sportivo “Einaudi” di Moncalieri, Torino)
U15 Femminile (all. Stefano Piazzi)
Campionato, 19.a giornata: Sampdoria-Genoa (sabato ore 16.30, campo sportivo “Boero” a 11 di Genova)
U12 Femminile (all. Antonino Abramo)
Campionato, 18.a giornata: Sampdoria 2013-Internazionale Genova (venerdì ore 15.30, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
Campionato, 17.a giornata: Sampdoria 2012-Genoa (sabato ore 17.15, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)
U10 Femminile (all. Elisa Tripodi)
Campionato, 14.a giornata: Sampdoria-Praese (sabato ore 14.30, campo sportivo “Boero” a 9 di Genova)