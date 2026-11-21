Tris alla Pro Vercelli, la Samp torna in vetta al Primavera 2

Tre squilli, tre punti. Archiviato il passo fasso in casa del Lecco, la Sampdoria di Tufano torna alla vittoria con la Pro Vercelli e riconquista la vetta del campionato Primavera 2 a quota 18 in coabitazione col Renate. Al “3 Campanili” di Bogliasco i blucerchiati passano in vantaggio con Pistone al 26′ del primo tempo, allungano con Cosi nella ripresa (63′) e la chiudono nel finale con Illiano (82′). 3-0, bravi ragazzi e sotto con la prossima: sabato, ancora a Bogliasco, ci sarà proprio lo scontro al vertice con il Renate.