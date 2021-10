Mola sulle maglie blucerchiate per le gare con Spezia e Atalanta

L’U.C. Sampdoria affianca Mola per il suo lancio in Italia. La OTT indonesiana comparirà infatti sulle divise da gioco dei blucerchiati in qualità di second jersey sponsor per le gare con Spezia e Atalanta.

Con una ricca offerta di sport in diretta, film, serie e documentari, Mola sbarcherà sul mercato italiano lunedì 25 ottobre prossimo, giorno della première dell’instant movie dedicato a Fabio Quagliarella intitolato Quagliarella – The Untold Truth.

Eventi sportivi live di primissimo piano, documentari original, musica, film e serie sono solo alcuni dei contenuti presenti sulla piattaforma. In Indonesia Mola trasmette in esclusiva Premier League, Bundesliga Eredivisie, FIFA World Cup 2022 Qualifiers CAF e Conmebol, Conmebol Sudamericana, UFC (Ultimate Fighting Championship), Monster Energy AMA Supercross, Croatian League, Greek Super League, Greek FA Cup, DFB Pokal Ryder Cup e molti altri eventi. In Italia e negli altri paesi punta all’intrattenimento di qualità con l’acquisizione di diritti dei principali live sportivi e non.