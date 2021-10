Sampdoria e EVO giocano insieme: «Scriviamo il nostro futuro»

Ha debuttato in una notte da tre punti, quella con lo Spezia al “Ferraris”, il primo sleeve sponsor della storia blucerchiata: Auto-EVO. E, da ora in avanti, il marchio automobilistico comparirà sulle spalle dei giocatori della Sampdoria per tutta la stagione, come ha dichiarato con orgoglio l’amministratore delegato di Dr Automobiles, Antonella Tortola: «Abbiamo iniziato da poco, siamo orgogliosi di poter abbinare il nostro nome a quello della maglia più bella mondo. Quella della Sampdoria è una storia più ricca di successi e lunga della nostra, ma abbiamo un futuro da scrivere insieme. Apprezziamo di questo club il prestigio e i valori, che condividiamo sotto tanti aspetti. EVO è sostenibilità economica e ambientale, prezzo contenuto e qualità».