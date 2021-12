Sampdoria-Cagliari: sospesa la vendita dei biglietti

L’U.C. Sampdoria informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%, è momentaneamente sospesa la vendita dei biglietti per Sampdoria-Cagliari, gara in programma giovedì 6 gennaio p.v. (ore 12.30) allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 20.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

La vendita riprenderà lunedì 3 gennaio 2022, alle ore 10.00, in base alle modalità che saranno descritte nel relativo nuovo comunicato per la gara dell’Epifania.