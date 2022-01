Giovedì al “Ferraris” la conferenza del presidente Lanna

L’U.C. Sampdoria comunica che giovedì 13 gennaio p.v. alle ore 15.00, presso la sala stampa dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova, si terrà la conferenza del presidente Marco Lanna.

Di seguito le informazioni indispensabili ai fini dell’accreditamento.

La richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento – completa di nome, cognome, luogo e data di nascita del personale accreditato – andrà inoltrata all’Area Comunicazione entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 11 gennaio 2022, esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.

Alla domanda andrà inoltre allegata una copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.

In base alle normative vigenti si ricorda che sarà rilasciato un solo accredito per testata (nel caso di emittenti televisive un giornalista più un operatore) e che non saranno rilasciati accrediti media e fotografi ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti.

Non sarà consentito realizzare riprese, dirette televisive, web e social durante la conferenza ma sarà possibile per le emittenti televisive realizzare interviste singole al termine della stessa, solo ed esclusivamente con microfoni ad aste fisse o boom al fine di salvaguardare la salute dei presenti garantendo il distanziamento interpersonale di sicurezza.

Vista la sensibile riduzione della capienza della sala stampa e al fine di garantire il distanziamento interpersonale di sicurezza, la società comunicherà via e-mail l’accettazione o il rifiuto della richiesta di accredito.