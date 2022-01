Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Fommei

Si è spento all’età di 94 anni Alberto Fommei, ex difensore blucerchiato, 83 presenze con la maglia della Sampdoria.

Era nato a Grosseto, il 4 febbraio 1927, e proprio nella sua città mosse i primi passi nel calcio, arrivando a debuttare in Serie C. Dal Grosseto passò a Livorno, un biennio in cadetteria, per poi essere acquistato dalla Samp in Serie A nell’estate del 1951. Titolare al centro della retroguardia per tre stagioni nel 1954 venne ceduto all’Atalanta.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e di tutta la società.