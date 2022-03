Samp for People: altre maglie all’asta per ‘SpazzApnea’

La partecipazione dell’U.C. Sampdoria verso la società civile e l’impegno di Macron nei confronti della sostenibilità ambientale. Tutto questo si traduce nella maglia Samp for People, una divisa speciale indossata lo scorso 5 dicembre in occasione della partita con la Lazio che adesso è possibile acquistare all’asta su CharityStars per sostenere una buona causa.

Contributo. Il ricavato delle offerte per il secondo lotto di pezzi blucerchiati a tiratura limitata andrà infatti in favore di Apnea Academy e, nello specifico, dell’iniziativa SpazzApnea – operazione fondali puliti, una raccolta differenziata subacquea della spazzatura sottoforma di gara a squadre. Clicca qui per dare il tuo contributo al progetto.