#DONNA: essere #CALCIATRICE ai tempi dei social

L’avvento dei social network ha cambiato per sempre il modo di relazionarsi tra le persone. Sul web ogni tipologia di contatto è semplice e immediato; forse anche troppo. Proprio sulla rete trova infatti terreno fertile il cosiddetto fenomeno degli haters, coloro che trasformano i vari Facebook, Instagram, Twitter e TikTok in un veicolo d’odio e violenza verbale che investe altri utenti, spesso compresi in intere fasce di popolazione quali, ad esempio, le donne.

#DONNA. In occasione della giornata internazionale della donna, quattro ragazze della Sampdoria Women – Veronica Battelani, Melania Martinovic, Elena Pisani e Yoreli Rincón – si sono cimentate nella lettura di alcuni commenti sessisti apparsi sui canali ufficiali blucerchiati, spiegando quali siano le problematiche e che cosa significhi essere donna e calciatrice oggi, ai tempi dei social.