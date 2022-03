Samp for People: ultime maglie all’asta per ‘SpazzApnea’

Samp for people, continua il progetto di responsabilità sociale intrapreso insieme da U.C. Sampdoria e Macron. Le ultime cinque divise speciali blu navy, realizzate con plastica riciclata e indossate lo scorso 5 dicembre in occasione del match casalingo con la Lazio si trovano su CharityStars, dove possono essere acquistate per sostenere una buona causa.

Contributo. Il ricavato delle offerte per questi pezzi blucerchiati a tiratura limitata andrà infatti in favore di Apnea Academy e, nello specifico, dell’iniziativa SpazzApnea – operazione fondali puliti, una raccolta differenziata subacquea della spazzatura sotto forma di gara a squadre. Clicca qui per dare il tuo contributo.