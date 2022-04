La Samp for Special torna in campo dopo due anni di stop

«Dopo due anni di stop siamo felici di poter ricominciare. Ora l‘importante è giocare e divertirsi e al tempo stesso non arrabbiarsi se si perde una partita». Un’astinenza lunga più di due stagioni sportive non ha scalfito i veri valori della Samp for Special. Altruismo, amicizia e integrazione restano i principi fondamentali degli atleti blucerchiati che, dopo il blocco forzato causato dalla pandemia, hanno finalmente ripreso la propria attività agonistica.

Esempio. Lo scorso fine settimana, al “Centogrigio” di Alessandria, è infatti ripartito il Torneo Liguria-Piemonte del campionato FIGC Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 2021/22. Una manifestazione in cui il Doria, malgrado due risultati negativi, ha dato nuovamente prova di essere un esempio, di vita, di fair play e di sportività.

Tutte le emozioni del ritorno in campo nel servizio confezionato dal media ufficiale.