SampCity Events: le storie dei numeri uno blucerchiati

Tutte le formazioni iniziano con il loro nome: quello del portiere, ruolo iconico per eccellenza nel gioco del calcio. Per il terzo appuntamento di SampCity Events, il ciclo di conferenze e mostre organizzato in collaborazione con il Museo Samp Doria, sono stati riuniti in presenza e via call alcuni tra i più illustri guardiani dei pali della Sampdoria.

Emozioni. C’erano Guido Bistazzoni, Ivano Bordon, Fabrizio Casazza, Gianluca Pagliuca (in collegamento), Christian Puggioni e Piero Battara, accompagnato dal figlio Massimo, preparatore della Nazionale italiana, e dal nipote Daniele, collaboratore della prima squadra blucerchiata. Insieme a loro il numero 1 di oggi Emil Audero, calato alla perfezione in un mix di racconti, esperienze ed emozioni, tra passato, presente e futuro.