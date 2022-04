Derby della Lanterna: esauriti i posti FIGC, CONI e AIA

In riferimento alla gara Sampdoria-Genoa, gara in programma sabato 30 aprile 2022 alle ore 18.00, l’U.C. Sampdoria comunica l’esaurimento dei posti disponibili riservati ai possessori di tessere FIGC, CONI e AIA. Tutte le richieste pervenute dopo le ore 9.30 di oggi, martedì 26 aprile, non potranno così essere esaudite.