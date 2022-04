Tufano ai bambini della Junior TIM Cup: «Crescete insieme»

I ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, hanno incontrato il tecnico della Sampdoria Primavera Felice Tufano all’Oratorio La Salle di Genova. Un momento per parlare di sport e non solo. L’edizione 2021/22 della competizione giovanile abbraccia infatti la campagna di sensibilizzazione di Lega Serie A Keep Racism Out, dedicata alla lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione.

Mister. «Anch’io, da bambino, ho iniziato a giocare a calcio all’oratorio – ha spiegato Tufano ai presenti -, un ambiente fondamentale per la crescita delle donne e degli uomini di domani perché permette di stare insieme, socializzare, avere rispetto gli uni degli altri. In luoghi come questo, così come nel calcio giovanile, si gioca, ci si diverte, si cresce insieme e non può esserci spazio per sentimenti da condannare come il razzismo e la discriminazione».