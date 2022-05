Samp-Fiorentina: ingresso omaggio per i bimbi del Ravano

Sempre più vicino ai giovani. In occasione di Sampdoria-Fiorentina, gara valida per la 37.a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma lunedì 16 maggio (ore 18.30), il club di Corte Lambruschini offre l’ingresso omaggio nel settore Distinti a tutti i bambini del Ravano.

SampCity. Gli interessati dovranno presentarsi a SampCity muniti della documentazione che attesti la regolare iscrizione al 37.o Torneo Ravano – 28.a Coppa Paolo Mantovani e della maglietta della competizione.

Genitori. Contestualmente al titolo d’ingresso ricevuto da ogni bambino, i genitori potranno acquistare un biglietto per il medesimo settore ad una tariffa speciale di 10 euro.