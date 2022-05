La Sampdoria Futsal fa visita ai piccoli atleti del Torneo Ravano

La festa continua. Presso il Padiglione Jean Nouvel della Fiera Internazionale di Genova, il Torneo Ravano-Coppa Mantovani 2022 va avanti a tutta velocità. Oltre 3.000 bambini continuano a sfidarsi in ben 12 differenti discipline. Oggi i piccoli atleti della manifestazione genovese hanno ricevuto la visita di due calciatori della Sampdoria Futsal Damiano Floresta e Matteo Gargantini, che hanno dato il calcio d’inizio alla prima partita di calcio maschile.

Sport. I due blucerchiati si sono poi cimentati anche negli altri sport, a partire dal basket, improvvisandosi cestisti per un pomeriggio. I due giocatori si sono prestati per selfie e autografi, sempre con il sorriso. Quello al Torneo Ravano non manca mai.