A SampCity la presentazione del libro ‘Wembley 1992’

Oggi, alle 18.30, presso SampCity, lo scrittore Simone Galdi presenterà il suo libro Wembley 1992 – Il Doria e l’ultima coppa dei Campioni. L’autore incontrerà il pubblico per ripercorrere il racconto di quella meravigliosa cavalcata che portò la Sampdoria scudettata a raggiungere la finale più ambita del calcio europeo. Aneddoti, curiosità, storie mozzafiato si rincorreranno in un pomeriggio all’insegna della sampdorianità. L’appuntamento è in via XX Settembre 252r., nella Square, al piano superiore.