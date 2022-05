Road to Wembley – 30 anni di orgoglio: il docu sulla Champions ’92

20 maggio 1992. Il punto più alto della storia del calcio genovese. Finale di Coppa dei Campioni, la Sampdoria a un passo dal tetto d’Europa. Un traguardo straordinario che non arrivò certo per caso ma che rappresentò il culmine di un progetto ambizioso e lungimirante, portato avanti in prima persona da Paolo Mantovani.

Percorso. «Siamo usciti sconfitti anche perché siamo arrivati a Wembley, non arrivandoci non saremmo stati sconfitti». Con queste brevi ma significative parole il presidente commentò la beffa di Londra subita ai supplementari per mano del Barcelona, ultimo ostacolo di un percorso duro e al tempo stesso esaltante.

Docu. Un cammino, quello nella rinnovata formula della Champions 1991/92, che la Sampdoria di oggi, nel trentennale di quella partita, ha voluto ripercorrrere in un docu: Road to Wembley – 30 anni di orgoglio, un viaggio tra immagini di reportorio, interviste e contributi inediti.