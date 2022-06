Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Uzzecchini

Si è spento nella sua Sestri Levante all’età di 87 anni Renzo Uzzecchini, ex attaccante, 7 presenze con la maglia della Sampdoria.

Cresciuto nel vivaio doriano – dopo un brillante periodo in prestito in Serie B a Catania – l’ala giocò in prima squadra per due stagioni, prima di trasferirsi al Mantova nel 1959. Negli anni ’80 tornò a Genova in veste di allenatore del Settore Giovanile, ricoprendo l’incarico per undici anni.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e di tutta la società.