Lanna a media e tifosi: «La Sampdoria al centro della città»

C’era la gente in fila fuori da SampCity, quando il presidente Marco Lanna è arrivato questa mattina per dare il simbolico calcio d’inizio alla stagione 2022/23, incontrando tifosi e giornalisti. Il massimo dirigente blucerchiato ha organizzato un coffee break con i media per delineare le linee guida in vista del prossimo campionato. «Questo incontro è l’occasione per dare a tutti voi l’augurio di un buon lavoro – ha esordito Lanna -. Sarà un’altra stagione importante e il club è attivo su tutti i fronti. Stiamo aspettando che arrivino delle novità, non sappiamo ancora quando arriveranno ma continueremo dando il nostro massimo».

Centro. Rivolgendosi alla stampa, il presidente doriano ha detto: «Abbiamo bisogno di voi e dei tifosi. Spero che gli abbonamenti procedano speditamente: il 12 luglio partiremo con le gradinate e i numeri cresceranno ancora. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi per quello che hanno fatto in questa stagione: la loro presenza è stata fondamentale per arrivare al risultato sportivo. Con tutti i membri dello staff stiamo studiando delle iniziative per dare dei vantaggi a chi si abbona. Mi riferisco per esempio ai bambini in campo prima delle gare, al walk-about nello stadio, ma anche alle attività con le Legends. Chi si abbonerà avrà modo di sperimentare qualcosa di nuovo, che andrà ben oltre il fatto di avere un posto allo stadio. Dobbiamo tornare a essere la Sampdoria dei tifosi: questo sarà il mio mantra fino a quando sarò qui. La Sampdoria sarà al centro della città, non solo la domenica».