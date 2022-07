Brescia-Sampdoria: info biglietti per l’amichevole del 23 luglio

L’U.C. Sampdoria informa che i biglietti per Brescia-Sampdoria, gara amichevole in programma sabato 23 luglio p.v. allo stadio “Rigamonti” di Brescia, sono in vendita al prezzo unico di 5,00 euro esclusivamente online sul sito ufficiale TicketOne.