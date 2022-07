Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Enzo Riccomini

Si è spento all’età di 87 anni, l’ex allenatore blucerchiato Enzo Riccomini.

Nato a Piombino il 22 agosto 1934, guidò la Sampdoria in Serie B sedendo in panchina per 51 partite, dal 1980 al 1982. Dopo le promozioni ottenute con Ternana (’73/74) e Pistoiese (’79/80), fu scelto da Paolo Mantovani come guida tecnica per la stagione ’80/81, fu sostituito da Renzo Ulivieri nel corso della stagione ’81/82.

Alla famiglia Riccomini le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e della società.