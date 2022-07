Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Vittorio De Scalzi

Si è spento a Roma, all’età di 72 anni, Vittorio De Scalzi, cantante, polistrumentista e compositore genovese, grande tifoso della Sampdoria.

Nato a Genova nel 1949, fu fondatore dei New Trolls e autore di successi internazionali come Quella carezza della sera e Una miniera. Nella stagione di grazia 1990/91 incise, insieme con il fratello Aldo, l’album Il grande cuore della Sud, regalandoci poesie in musica come Forza Doria e, soprattutto, Lettera da Amsterdam.

Alla moglie Mara, ai figli Armanda e Alberto, al fratello Aldo e a tutta la famiglia De Scalzi le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e della società.