Campagna abbonamenti 2022-23: tutto pronto per la vendita libera

Via alla vendita libera. Da domani, giovedì, sarà possibile per tutti i sampdoriani sottoscrivere l’abbonamento alla stagione 2022-23 nei settori di Tribuna, Distinti e Gradinata Nord. Abbonarsi è estremamente vantaggioso: un posto nei Distinti per un Under 18 ha un prezzo di soli 7,50 euro a gara; per un Over 65 solo 12,00 euro. In Nord si passa da un prezzo massimo di 10,00 euro a quello minimo di solo 1,00 euro. Tariffe agevolate per donne, anziani e minorenni.

Vantaggi. Il biglietto per la Coppa Italia Frecciarossa – che vedrà i blucerchiati di Giampaolo scendere in campo per l’esordio stagionale con la Reggina – è incluso nel pacchetto. Inoltre, grazie alla collaborazione con Cofidis, la società permetterà ai tifosi di dilazionare la propria spesa nell’arco di tre o sei mesi (per importi pari o superiori ai 500,00 euro). L’abbonamento è sottoscrivibile fino al 12 agosto presso Service Center c/o SampCity di via XX Settembre 252 r, ricevitorie TicketOne abilitate e online su sport.ticketone.it.

Scopri di più sulla campagna abbonamenti 2022-23.