Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Brighenti

Si è spento nella notte a Milano, all’età di 90 anni, Sergio Brighenti, primo calciatore della Sampdoria a vincere il titolo di capocannoniere.

Modenese classe 1932, centravanti di razza, già due Scudetti all’attivo con l’Inter, arrivò a Genova nella stagione 1960/61 dal Padova di Nereo Rocco e fece subito sfracelli: 27 reti in 33 partite trascinarono i blucerchiati al quarto posto e lo celebrarono come marcatore principe della Serie A. Nel 1962 segnò ai lussemburghesi dell’Aris il primo gol doriano in Coppa delle Fiere, competizione europea che sarebbe entrata sotto l’egida dell’UEFA. Dopo 46 centri in 73 gare complessive tornò al Modena nel 1963 per chiudere poi la carriera con la maglia del Torino. Intrapreso il cammino di allenatore, affiancò l’ex compagno blucerchiato e amico Azeglio Vicini sulla panchina della Nazionale italiana (dal 1986 al 1991).

Alla famiglia Brighenti le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e di tutta la società.