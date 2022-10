Ecco Ticketag: condividi la passione per la Sampdoria

L’U.C. Sampdoria è orgogliosa di presentare Ticketag, il nuovo servizio di Ticketone che consente agli abbonati di rendere flessibile il proprio abbonamento e che dà la possibilità a tutti i tifosi di vivere l’esperienza di una partita in Gradinata Sud. Il club blucerchiato è infatti il primo in Italia a offrire ai propri sostenitori un marketplace per la compravendita del rateo dell’abbonamento che riconosce agli abbonati un corrispettivo economico per ogni titolo ceduto.

A partire dall’11 ottobre 2022 Ticketag permetterà a tutti gli abbonati in Gradinata Sud di rivendere il proprio posto qualora non potessero recarsi allo stadio e, a tutti i sostenitori in possesso della SAMPCARD o DORIACARD, di acquistare per le gare casalinghe un biglietto in Gradinata Sud direttamente da un abbonato blucerchiato.

La piattaforma sarà attiva già per la gara con la Roma di lunedì 17 ottobre prossimo. Per accedere al servizio è necessario registrarsi utilizzando la propria mail e una password a scelta. Creato un account, all’interno dell’area personale bisogna inserire i dati della propria SAMPCARD o DORIACARD, sia che si voglia vendere o acquistare un biglietto.

Per ogni gara l’abbonato potrà visionare i prezzi di rimborso di ciascun biglietto e scegliere se metterlo in vendita o meno. Qualora il biglietto venisse acquistato da un tifoso blucerchiato, all’abbonato verrà corrisposto un credito in denaro riscattabile per mezzo bonifico.

Per ulteriori dubbi legati al servizio potete trovare qui le risposte alle domande frequenti.