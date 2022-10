Coppa Italia, Sampdoria-Ascoli: biglietti online a prezzi vantaggiosi

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di acquisto dei biglietti e le info per Sampdoria-Ascoli, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa, in programma giovedì 20 ottobre, alle ore 18.00, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.

Online. Si ricorda che l’evento non è compreso nell’abbonamento per la stagione 2022/23 e la società, al fine di evitare lunghe code presso le rivendite autorizzate, consiglia di acquistare i tagliandi on-line a prezzi vantaggiosi su sport.ticketone.it.