U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 18 ottobre 2022

In seguito ai fatti di ieri il Consiglio di Amministrazione informa che la presenza allo stadio del signor Massimo Ferrero non era programmata né in alcun modo avallata dal Consiglio stesso né da alcun dipendente della società.

Il CdA ribadisce di aver sempre operato in totale unità, indipendenza e autonomia nella gestione della società.

Nei prossimi giorni il CdA compatto verificherà se sussistono ancora le condizioni per la prosecuzione del proprio incarico nel rispetto dei suddetti presupposti avendo come unica finalità la tutela dell’U.C. Sampdoria.