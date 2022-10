Cremonese-Samp: esauriti i tagliandi per la Curva Nord Ospiti

L’U.C. Sampdoria informa che in data odierna sono andati esauriti gli oltre 2.400 tagliandi di Curva Nord Ospiti per la gara Cremonese-Sampdoria, in programma lunedì 24 ottobre allo stadio “Zini” di Cremona e valida quale 11.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Secondo le indicazioni dell’U.S. Cremonese per i tifosi blucerchiati ancora interessati alla trasferta è consigliabile acquistare biglietti per il settore Tribuna Distinti Nord, identificato con le sigle DNA e DNB.