La Sampdoria all’evento ‘Casa della Salute Village’

Check up gratuiti, ospiti, appuntamenti divulgativi e numerosi eventi di intrattenimento ad accesso libero dalle 8.00 alle 20.00: tutto questo è Casa della Salute Village, installazione che per cinque giorni – dal 20 al 24 ottobre 2022 – stazionerà davanti al Teatro Carlo Felice in Largo Sandro Pertini. Oggi, venerdì 21 ottobre, la seconda giornata dell’iniziativa si tinge di blucerchiato.

Femminile. Dalle ore 16.00 infatti due ragazze della Sampdoria Women – Elisabetta Oliviero e Alice Regazzoli – saranno protagoniste di una tavola rotonda mediata da Michele Corti sul calcio in rosa: ospite dell’incontro anche Ludovica Mantovani, presidente della FIGC Divisione Calcio Femminile.

Talento. Ma non finisce qui. Casa della salute crede nel talento e porta sul palco giovani creativi, imprenditori e sportivi per parlare di futuro e obiettivi: a partire dalle ore 17.30, prenderanno parte all’evento anche i giovani della Primavera blucerchiata Mateus Cecchini e Flavio Paoletti.